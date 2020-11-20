F.Bahçe Beko’dan flaş hamle

20 Kasım 2020 Cuma, 06:00

Fenerbahçe Beko’dan flaş bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler, eski NBA oyuncusu Zarko Cabarkapa ile “Oyuncu Yönetim ve İzleme Direktörü” olarak anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe’den yapılan bilgilendirmede “Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, NBA ekiplerinden Golden State Warriors ve Phoenix Suns gibi takımlarda forma giymiş, idarecilik geçmişinde Adriyatik Ligi organizasyonunda ve Kızılyıldız takımında sportif direktörlük yapmış olan Zarko Cabarkapa ile ‘Oyuncu Yönetim ve İzleme Direktörü’ olarak anlaşmaya varmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan F.Bahçe’de sakatlığı bulunan oyuncuların durumları netleşmeye başladı. Diego Perotti, ağrıları nedeniyle önceki günkü idmanda takımdan ayrı, özel bir çalışma gerçekleştirmişti.

Arjantinlinin ağrıları büyük oranda geçti. Aynı şekilde Sinan Gümüş de takıma katıldı. Bu durum, Erol Bulut’a rahat bir nefes aldırdı. Sakatlığı bulunan Gökhan Gönül ise dün yine antrenmanda yer almadı.

Tecrübeli sağ bekin Gençlerbirliği maçında oynamayacağı kesinleşti. Koronavirüs testi pozitif çıkan Enner Valencia da Başkent deplasmanında görev yapamayacak.

Hollanda U21 Takımı’ndan sakat dönen Ferdi Kadıoğlu’nun da bu hafta oynaması zor görünüyor.