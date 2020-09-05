F.Bahçe’de kalabalık kadro sancısı

05 Eylül 2020 Cumartesi, 06:00

Fenerbahçe transferde fazla oyuncu alınca kadro ister istemez şişti. Buna elbette bir çözüm gerekiyor. Aldığım duyumlara göre Emre Belözoğlu, Sadık, Dirar, Allahyar ve Zajc ile bizzat görüşerek kendilerinden kulüp bulmalarını i Korsan ibra iddiasıteyecek.

Genç takımdan gelen oyuncuların dışında A takımda 32 futbolcu bulunuyor. Belözoğlu, eldekileri göndermek için kolları sıvadı. İranlı futbolcu Allahyar kiralık olarak gönderilecek. Yakın zamanda Sarı-Lacivertlilerden peş peşe ayrılık haberleri gelmesi ihtimali yüksek. Bu arada son dönemde adı gündemden düşse de Fenerbahçe, Alpaslan Öztürk’ten vazgeçmiş değil.

Dirar’ı gözden çıkaran SarıLacivertliler, sağ bekin yanı sıra stoper ve orta sahada da oynayabilen Alpaslan için yeniden girişimlerde bulunacak. Özellikle Emre Belözoğlu, Alpaslan’ın transferini çok istiyor.

TOLGAY’LA YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Erol Bulut’un kadroda düşünmediği Tolgay Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Tolgay’ın Alman ekibi Hannover’e transfer olacağı öğrenildi.

YENİ BAŞKANVEKİLİ BİLECİK

Sarı-Lacivertlilerde başkanvekilliği yapan Semih Özsoy’un istifa etmesinin ardından bu göreve getirilen yeni isim dün belli oldu. Fenerbahçe’de başkanvekilliği görevini artık yönetici Erol Bilecik üstlenecek.