FBI, protesto gösterilerinde 'dış güçler'in parmağı olup olmadığını araştırıyor

25 Haziran 2020 Perşembe, 12:05

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), siyah George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde düzenlenen gösterilerde "yabancı müdahalesi ya da etkisi olasılığını" araştırdığı bildirildi.

FBI Direktörü Christopher Wray, Fox News ile yaptığı söyleşide, yabancı düşmanların geçmişte basını, sosyal medyayı kullanarak propoganda, dezenformasyon ve yalan haber yoluyla ülkede ihtilaf çıkartmaya çalıştıklarını savunarak, "Geçen birkaç haftada meydana gelen tüm protesto eylemlerinde yabancı etkisi ya da müdahalesi ihtimalini dikkatlice inceliyoruz" ifadesini kullandı.

Birgün'ün haberine göre Wray, protestolar sırasında yaşanan şiddetin arkasında farklı motivasyonların ve ideolojilerin olduğunu iddia ederek, "Tamamıyla herhangi bir ideolojik hareket ya da grubun işi değil. Şüphesiz şiddet içeren anarşist aşırılıkçılar hakkında birtakım soruşturmalar yürütüyoruz" diye konuştu.





FBI Direktörü, büronun bazı soruşturmalarının, Antifa mensubu kişileri kapsadığını da sözlerine ekledi.

NEW YORK'TA EYLEMLER DEVAM EDİYOR

New York'ta toplanan göstericiler, belediye binası ve One Police Plaza çevresindeki gösterilerine devam etti.

Geceyi belediye binası yakınındaki parkta geçiren göstericiler, polislere sağlanan finansal kaynakların kesilmesi talebinde bulundu.

Eylemciler, Belediye Binası Otonom Bölgesi yazılı pankartlara yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Minneapolis'te 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken bir polisin boynuna dizini basması sonucu yaşamını yitirmiş ve bu olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması, ülkede polis şiddetini ve ırkçılık tartışmalarını bir kez daha gündeme getirmişti.

"Polis reformu" ve "ırkçılığa son" talebiyle başlayan gösterilerde, başkent Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olayları yaşanmış, şehirlere Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.