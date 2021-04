FC Barcelona, Fan Token (BAR) Binance'da listelendi: BAR Coin nedir?

Kripto para borsası Binance'den yapılan açıklamada FC Barcelona Fan Token'ının (BAR Coin) listeleneceği duyuruldu. Böylece son yıllarda artan kripto paralara bir yenisi daha eklenmiş oldu. Binance'nin BAR Coin açıklaması kripto borsası yatırımcılarının da ilgisini çekerken, çok sayıda yatırımcı BAR Coin hakkında bilgileri araştırmaya başladı.

Binance, yüzde 30 indirimli BAR token almak isteyen BNB sahipleri için TSİ 08:00'de abonelik başlattı. Abonelikler üç saat açık kalacak ve trading işlemleri başladığında abone olan kullanıcılar indirimden yararlanabilecek.

#Binance Completes the @FCBarcelona Fan Token Discount Sale and Will Open Trading for $BAR



