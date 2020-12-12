FDA, Pfizer/BioNTech aşısının acil kullanımına onay verdi

12 Aralık 2020 Cumartesi, 10:12

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği aşı FDA tarafından onaylandı.

FDA'dan yapılan açıklamada, 16 ve üzerindekilere de aşılamanın yapılabileceği kaydedildi. Bununla birlikte ilk etapta sağlık personelleri ve bakımevlerindeki yaşlı yurttaşlara öncelik verilmesi bekleniyor.

TRUMP’TAN AÇIKLAMA

Donald Trump, sosyal medya üzerinden paylaştığı video mesajında ilk aşının 24 saatten kısa bir süre içinde yapılacağını bildirdi. Trump, açıklamasında "Bu aşının tüm Amerikalılar için ücretsiz olmasını sağladığımızı söylemek gurur verici" ifadelerini kullandı. ?"FedEx ve UPS ile ortaklığımız sayesinde, aşıyı şimdiden ülkedeki her eyalete ve posta koduna göndermeye başladık" diyen Trump, valilerin eyaletlerinde aşının ilk kimlere yapılacağına kendilerinin karar vereceğini belirtti.

FDA danışma kurulu, dün düzenlenen toplantı sonrasında yaptığı oylamada 4'e karşı 17 oyla Pfizer aşısının acil kullanımı için FDA'ya yetki verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: Sputnik/AA