FDA, Pfizer ve Moderna aşıları için yeni karar hazırlığında
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer ve Moderna koronavirüs aşılarında bağışıklığı zayıf kişiler için üçüncü doz kararı vermeye hazırlanıyor.
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, bağışıklığı zayıf olan kişiler için takviye doz aşı kararı vermeye hazırlanıyor. CNN International’ın haberine göre, üçüncü doz aşı kararının Pfizer ve Moderna için verileceği belirtildi.
FDA Sözccüsü yaptığı açıklamada, “Bir FDA sözcüsü CNN'e verdiği demeçte, "FDA, bağışıklığı zayıf bireylere ek Covid-19 aşılarının uygulandığı çalışmalardan elde edilen verileri yakından izliyor" dedi.
Sözcü, CDC ile bu kararın değerlendirildiğini ve yakında açıklama yapılacağını da belirtti.
ABD'de kullanılan üç Covid-19 aşısının tümü FDA tarafından acil kullanım izni kapsamında yer alıyor, ancak Pfizer'in aşısı için tam kullanım onayı bekleniyor.
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