FDA uyardı: 'Kozmetik yüz dolgusu olan hastalarda yan etki yapabilir'

25 Aralık 2020 Cuma, 13:26

ABD'nin Gıda İlaç Dairesi (FDA) danışma komitesi, kozmetik yüz dolgusu yaptırmış kişilerin Moderna aşısı olduklarında şişme ve iltihaplanmayla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Komitenin uyarısını ABD merkezli ABC7'ye değerlendiren Uzman Dermatolog Dr. Shirley Chi, şunları kaydetti:

"Söz konusu vakalarda hastaların hepsinde dolgu yapılan bölgede şişlik ve iltihap vardı. Aşıdan altı ay önce bir kaç hastaya yanak dolgusu, bir hastaya ise aşıdan iki gün sonra dudak dolgusu yapıldı. Hepsi steroidler ve anti-histaminlerle tedavi edildi ve tüm reaksiyonları çözüldü."

Milyonlarca insanın, ince çizgilerini, kırışıklıklarını düzeltmek, yanakları ve dudakları iyileştirmek için kozmetik yüz dolgusu uyguladığını kaydeden Chi, aşıya verilen reaksiyonun immünolojik olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Vücutta doğal yollardan oluşmayan maddeyle karşılaşan belli bölgelerin bağışıklık tepkisi vermesi mantıklı bir durum. Tıbbi personel tarafından kolaylıkla tedavi edilebilen yan etkiler yüzünden aşı olmaktan kaçınmayın."



