FDA üyesi, Pfizer-Biontech aşısına neden 'hayır' dediğini açıkladı

14 Aralık 2020 Pazartesi, 16:20

FDA tarafından geçtiğimiz perşembe günü, gerçekleşen onay görüşmeleri sırasında 22 üye arasında Pfizer-Biontech aşısı için oylama yapıldı.

Acil kullanım izni oylamasında 17 üye evet, 4 üye hayır ve 1 üye çekimser oy kullandı.

CNBC'de yer alan habere göre Chatterjee, Cuma günü katıldığı bir programda 16-18 yaş grubu hakkında sahip olunan verilerin yetersiz olduğunu belirterek, daha fazla veri elde edilmeden 16-18 yaş aralığındaki çocukların aşı yaptırmak için beklemeleri gerektiğini söyledi.

"KESİNLİKLE AŞI OLACAĞIM"

Chatterjee, "kesinlikle" aşı olacağını söyleyerek, "Öncelikli risk grubumda olsaydım, ilk sırada ben olurdum" dedi.

Chatterjee, aşı olmaktan korkan insanlara mesaj göndererek, aşının hem güvenli hem de etkili olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Pfizer verileri, aşının yüzde 95 etkili olduğunu ve ciddi yan etkileri olmadığını gösterdi."

Chatterjee son olarak şunları kaydetti:

"Bu aşıyı ruhsat için önermememiz için bizi duraklatacak büyük güvenlik sinyalleri yoktu, bu yüzden aşının güvenli ve etkili olduğunu ve bu ölümcül salgından kurtulacağımız mekanizmalardan biri olacağını söyleyebilirim."

90 GÜN BOYUNCA 11 EYLÜL VE PEARL HABOR'DAN DAHA FAZLA CAN KAYBI BEKLENİYOR

Aşı gelişmesi, koronavirüs salgınının ABD'deki en ölümcül haftanın hemen ardından geldi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin direktörü Robert Redfield,Dış İlişkiler Konseyi'nin ev sahipliği yaptığı bir etkinlikte, "Muhtemelen önümüzdeki 60 ila 90 gün boyunca, 11 Eylül’de ve Pearl Harbor’da kaybettiğimizden daha fazla insan kaybedeceğiz" dedi.

Johns Hopkins'ten alınan verilere göre şu ana kadar ABD'de en az 293 bin Amerikalı Covid-19 nedeniyle öldü.

HASTANEYE KALDIRILANLARIN SAYISI ÜLKENİN EN BÜYÜK STADYUMUNUN KAPASİTESİ İLE AYNI

Covid Tracking Project'e göre, ülke çapında her zamankinden daha fazla kişi Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Verilere göre 107 binden fazla kişi virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bu rakam; ülkenin en büyük stadyumu olan Michigan Stadyumu'nun tam kapasitesi ile eş değer.