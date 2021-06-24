Kalpte görülen nadir yan etki... FDA’dan Pfizer ve Moderna aşılarının bilgi formuna uyarı ekleme kararı

24 Haziran 2021 Perşembe, 09:17

ABD Gıda ve İlaç Düzenleme Kurumu ergenlerde ve genç yetişkinlerde nadir görülen kalp enflamasyonu için Pfizer/BioNTech, ve Moderna COVID-19 aşılarının bilgi formuna hızla bir uyarı eklemeyi planladığını açıkladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) danışma grubu aşıdan sonra meydana geldiği bildirilen kalp rahatsızlıklarını değerlendirmek için görüşecek.

CDC danışma grubu enflamasyonun ergen ve genç yetişkinlerde büyük ihtimalle aşıdan kaynaklandığını ancak aşının yararlarının risklerine ağır bastığını belirtti.

NADİR GÖRÜLÜYOR

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, ABD'nin önde gelen doktor grupları ve kamu sağlığı yetkilileri ile ortak yaptıkları açıklamada aşıların güvenliğini ve etkinliğini vurgulayarak kalpte görülen yan etkinin "oldukça nadir" olduğunu belirttiler.

Açıklamada, "12 yaş ve üzerindeki acil durum kullanım onayı alan aşılara erişimi olan herkesin aşılanmasını şiddetle tavsiye ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

PFİZER'IN HİSSELERİ DÜŞTÜ

Moderna hisseleri yüzde 4.2 ekside kapanırken, Pfizer hisseleri yüzde 1.4 düştü.

Pek çok ülkede düzenleyici kurumlar yeni mRNA teknolojisini kullanan Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının risk teşkil edip etmediğini ve ediyorsa ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu araştırıyorlar.

-Reuters