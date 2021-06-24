Kalpte görülen nadir yan etki... FDA’dan Pfizer ve Moderna aşılarının bilgi formuna uyarı ekleme kararı
ABD Gıda ve İlaç Düzenleme Kurumu (FDA), nadir görülen kalp rahatsızlığı için Pfizer ve Moderna aşıları bilgi formuna uyarı ekleyecek.
ABD Gıda ve İlaç Düzenleme Kurumu ergenlerde ve genç yetişkinlerde nadir görülen kalp enflamasyonu için Pfizer/BioNTech, ve Moderna COVID-19 aşılarının bilgi formuna hızla bir uyarı eklemeyi planladığını açıkladı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) danışma grubu aşıdan sonra meydana geldiği bildirilen kalp rahatsızlıklarını değerlendirmek için görüşecek.
CDC danışma grubu enflamasyonun ergen ve genç yetişkinlerde büyük ihtimalle aşıdan kaynaklandığını ancak aşının yararlarının risklerine ağır bastığını belirtti.
NADİR GÖRÜLÜYOR
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, ABD'nin önde gelen doktor grupları ve kamu sağlığı yetkilileri ile ortak yaptıkları açıklamada aşıların güvenliğini ve etkinliğini vurgulayarak kalpte görülen yan etkinin "oldukça nadir" olduğunu belirttiler.
Açıklamada, "12 yaş ve üzerindeki acil durum kullanım onayı alan aşılara erişimi olan herkesin aşılanmasını şiddetle tavsiye ediyoruz" ifadeleri yer aldı.
PFİZER'IN HİSSELERİ DÜŞTÜ
Moderna hisseleri yüzde 4.2 ekside kapanırken, Pfizer hisseleri yüzde 1.4 düştü.
Pek çok ülkede düzenleyici kurumlar yeni mRNA teknolojisini kullanan Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının risk teşkil edip etmediğini ve ediyorsa ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu araştırıyorlar.
-Reuters
Video Haberler
- Suda yapılan şaka karakolda bitti
- Her şey bir anda oldu! Oğlum da bende şok geçirdik
- Maske takmayı reddetti! Sözleriyle şaşkına çevirdi
- Arcayürek ölümünün altıncı yıl dönümünde anılıyor
- Baskında tavan arasına saklanan kişiler kamerada
- Japonya’da panda ikiz bebek dünyaya getirdi
- Feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
- Çöp atma yüzünden böyle kavga ettiler
- Skandal görüntüler! Sosyal medyada tepki yağdı
- Büyükçekmece’de korkunç cinayet: 2 ölü
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan kimlik açıklaması
- Sağlık Bakanlığı açıkladı: Yasak kalkıyor
- Saymaz, paylaşımını sildi ve Uğur Dündar'dan özür diledi
- Sedat Peker AKP'li ismi işaret etti
- 'Müzik yasağı'yla ilgili yeni duyuru
- Sezgin Baran Korkmaz'a teşekkür videosu ortaya çıktı
- Meteoroloji'den İstanbul için sel uyarısı: Saat verdi
- İngiltere'den ilk açıklama geldi
- Uğur Dündar'dan dikkat çeken 'köşe yazısı' kararı
- Yavaş başlattı, Erdoğan da istedi