Fed: Ekonominin toparlanması aşının bulunmasına bağlı

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 10:35

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD'deki ekonomik toparlanmanın gelecek yıla sarkabileceğini ve tamamen düzelmenin koronavirüs aşısının bulunup bulunmamasına bağlı olduğunu açıkladı.

Powell, CBS televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Ekonomi iyileşecek. Ekonominin iyleşmesi zaman alabilir ... Gelecek yılın sonuna sarkabilir. Gerçekten bilmiyoruz" dedi.

Powell, "İkinci dalga vakaların olmayacağını varsayarsak, bana göre bu yılın ikinci yarısından itibaren ekonominin istikrarlı bir şekilde iyileşmeye başlayacağını göreceksiniz. Ekonominin tamamen iyileşmesi için insanların tamamen güven duymaları gerekli ve tam iyileşme için aşının çıkmasını beklemek zorunda olabiliriz" diye konuştu.