Feminist Sanat Tarihine Bir Bakış: Kadınların sanattaki yeri tartışılacak
Yapı Kredi Kültür Sanat, geçen aylarda yayımladığı Linda Nochlin’in feminist sanat tarihinin doğuşuna ve gelişimine tanıklık eden toplam yedi makalesinden oluşan "Kadınlar, Sanat ve İktidar" adlı kitabı çerçevesinde "Feminist Sanat Tarihine Bir Bakış: 'Kadınlar, Sanat ve İktidar'" başlıklı bir söyleşiye ev sahipliği yapacak.
10 Şubat akşamı Yapı Kredi Kültür Sanat’ın YouTube kanalında takip edilebilecek söyleşide sanatçı Zeyno Pekünlü, akademisyen ve sanatçı Necla Rüzgar ve çevirmen, şair ve akademisyen Gonca Özmen, yaklaşık 20 yıllık bir araştırma ve yorumlama sürecinin birikimini yansıtan kitaptan yola çıkarak feminist bakış açısıyla kadınların sanattaki yerini tartışmaya açacak.
YKY’den yayımlanan "Kadınlar, Sanat ve İktidar" başlıklı kitap, Nochlin’in feminist sanat tarihinin doğuşuna ve gelişimine tanıklık eden toplam yedi makalesini bir araya getiriyor.
2017’de hayatını kaybeden Linda Nochlin’in kitabı, okurları sanatla ilişkilenmelerini cesaretle düşünmeye davet ediyor.
Kitabın en çok bilinen makalesi "Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Çıkmadı?", daha önce "Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok?" başlığı ile, Ahu Antmen çevirisiyle 2008'de yayımlanan Sanat/Cinsiyet: Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri kitabında yer almıştı, makale bu defa Süreyyya Evren’in çevirisiyle okurlarıyla buluştu.
?10 Şubat Çarşamba günü, saat 18.00’de herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek söyleşiye buraya tıklayarak Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın YouTube kanalı üzerinden katılım sağlanabilir.
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