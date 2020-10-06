Fenerbahçe 2 futbolcudan gelen parayla 18 futbolcu aldı

06 Ekim 2020 Salı, 08:27

Fenerbahçe, transfer dönemine başlarken TFF'den gelen 177.573.089 TL (21,7M€) limitle sarsılmıştı. O dönemde çözüm formülleri arayan Fenerbahçe yönetimi, hem borç ertelemesi hem oyuncu satışı hem de bonservissiz oyuncu transferleriyle belirlenen limiti adeta delik deşik etti.

Bankalar Birliği ile istediği şartlarda yeniden yapılanma anlaşması imzalamak üzere olan Fenerbahçe, bu sürecin biraz daha uzun süreceğini tahmin ederek 2020/21 sezonunu etkileyecek banka borçlarını öteledi ve böylece 2020/21 sezonundaki limitini artırdı. Ayrıca, Vedat Muriç ve Jailson'un satışıyla 22 milyon Avro bedeli kasasına koydu. Fenerbahçe bu satışa rağmen 18 futbolcu için 8.9 milyon avro bonservis bedeli ödedi. Sarı lacivertliler transfer dönemini 13.1 milyon avro satış karıyla (Yaklaşık 120 milyon TL) kapattı. Limit dışında UEFA FFP açısından da elini kuvvetlendirdi.

Sarı lacivertliler, yüksek maaş olan futbolcularıyla da yollarını ayırdı. Hasan Ali, Tolgay, Mevlüt, Alper Potuk, Mauricio Isla, Miha Zajc, Michi Frey, Deniz Türüç'ün maaşları da limitten düşüldü. Fenerbahçe, böylece kadrosunu yeniden yapılandırırken maaş bütçesinde de düşüş sağlamış oldu.

Kaynak: Spor x