Fenerbahçe 3 flaş transfer peşinde
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, transfer çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.
Fenerbahçe yeni transfer taarruzuna başlayacak. Yeni sezon için transferde hızlı bir giriş yapan sarı- lacivertliler, 3 flaş ismi daha renklerine bağlayacak. Golcü transferinde Vedat Muriç'e endeksli gözüken Fenerbahçe, bu oyuncunun satılması durumunda daha etkili bir santrforu devreye sokacak. Muriç için istenilen rakam alınamaz ve Kosovalı golcü takımda kalırsa alternatif olarak Sinan Gümüş takviyesi yapılacak.
EMRE'DEN YOĞUN MESAİ
Öte yandan yeni sezonda Sportif Direktörlük koltuğuna oturması beklenen Emre Belözoğlu, günün her anı transfer görüşmeleri yaparken, golcünün yanı sıra 2 ismin daha peşinde olduğu öğrenildi. Bu transferlerin birinin kanat forvet birinin ise stoper olduğu belirtildi.
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