Fenerbahçe, Adidas ile sponsorluk anlaşmasını sona erdirdi

28 Mayıs 2021 Cuma, 20:22

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Adidas ile forma sponsorluğu anlaşmasının sona erdiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"adidas, uzun yıllardır sürdürdüğümüz işbirliğine duygusal bir videoyla veda etti... Omuz omuza birlikte olduğumuz her yıl için teşekkürler adidas!"