Fenerbahçe, Adidas ile sponsorluk anlaşmasını sona erdirdi

Fenerbahçe, forma sponsoru Adidas ile sponsorluk anlaşmasının sona erdiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Mayıs 2021 Cuma, 20:22
Fenerbahçe, Adidas ile sponsorluk anlaşmasını sona erdirdi
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Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Adidas ile forma sponsorluğu anlaşmasının sona erdiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"adidas, uzun yıllardır sürdürdüğümüz işbirliğine duygusal bir videoyla veda etti... Omuz omuza birlikte olduğumuz her yıl için teşekkürler adidas!"


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