Fenerbahçe, Adidas ile sponsorluk anlaşmasını sona erdirdi
Fenerbahçe, forma sponsoru Adidas ile sponsorluk anlaşmasının sona erdiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Adidas ile forma sponsorluğu anlaşmasının sona erdiği belirtildi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"adidas, uzun yıllardır sürdürdüğümüz işbirliğine duygusal bir videoyla veda etti... Omuz omuza birlikte olduğumuz her yıl için teşekkürler adidas!"
adidas, uzun yıllardır sürdürdüğümüz işbirliğine duygusal bir videoyla veda etti... Omuz omuza birlikte olduğumuz her yıl için teşekkürler adidas! #herparçasındaemekvar pic.twitter.com/SyqgJvbjCz— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 28, 2021
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