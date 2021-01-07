Fenerbahçe-Alanyaspor karşı karşıya

Fenerbahçe ile Alanyaspor Kadıköy'de karşı karşıya geliyor.

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2021 Perşembe, 18:51
Fenerbahçe-Alanyaspor karşı karşıya
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Fenerbahçe ile Alanyaspor Kadıköy'de karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe, sahasında oynadığı maçı kazanarak ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkarmayı hedefliyor. Sahasında sergilediği performansı son deplasman maçlarında gösteremeyen Alanyaspor ise, İstanbul’dan puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

FENERBAHÇE: Altay, Nazım Sangare, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Sinan, Valencia, Pelkas, Thiam

YEDEKLER: Harun, Lemos, Serdar, Mert Hakan, Cisse, Samatta, Ferdi, Ömer Faruk, Kaan, Eyüp

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Adam Bareiro

YEDEKLER: Ahmet Çağrı Güney, Ahmet Gülay, Fatih, Salih, Babacar, Mustafa, Hasan, Efkan, Umut, Tayfur


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