Fenerbahçe-Alanyaspor karşı karşıya

07 Ocak 2021 Perşembe, 18:51

Fenerbahçe ile Alanyaspor Kadıköy'de karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe, sahasında oynadığı maçı kazanarak ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkarmayı hedefliyor. Sahasında sergilediği performansı son deplasman maçlarında gösteremeyen Alanyaspor ise, İstanbul’dan puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

FENERBAHÇE: Altay, Nazım Sangare, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Sinan, Valencia, Pelkas, Thiam

YEDEKLER: Harun, Lemos, Serdar, Mert Hakan, Cisse, Samatta, Ferdi, Ömer Faruk, Kaan, Eyüp

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Adam Bareiro

YEDEKLER: Ahmet Çağrı Güney, Ahmet Gülay, Fatih, Salih, Babacar, Mustafa, Hasan, Efkan, Umut, Tayfur