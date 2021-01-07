Fenerbahçe-Alanyaspor karşı karşıya
Fenerbahçe ile Alanyaspor Kadıköy'de karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe ile Alanyaspor Kadıköy'de karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe, sahasında oynadığı maçı kazanarak ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkarmayı hedefliyor. Sahasında sergilediği performansı son deplasman maçlarında gösteremeyen Alanyaspor ise, İstanbul’dan puan ya da puanlarla dönmek istiyor.
FENERBAHÇE: Altay, Nazım Sangare, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Sinan, Valencia, Pelkas, Thiam
YEDEKLER: Harun, Lemos, Serdar, Mert Hakan, Cisse, Samatta, Ferdi, Ömer Faruk, Kaan, Eyüp
ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Adam Bareiro
YEDEKLER: Ahmet Çağrı Güney, Ahmet Gülay, Fatih, Salih, Babacar, Mustafa, Hasan, Efkan, Umut, Tayfur
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