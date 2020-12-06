Fenerbahçe Altay'ın omuzlarında
Denizli deplasmanında 1 penaltı kurtardı, sayısız pozisyonda gole izin vermedi.
Fenerbahçe Denizlispor deplasmanından 3 puanı 2-0'la alırken kale Altay yıldızlaştı.
Denizli deplasmanında 1 penaltı kurtardı, sayısız pozisyonda gole izin vermedi. Takımı 10 kişi kaldıktan sonra 6 net pozisyondu topu kontrol eden Altay, karşı karşıya net fırsatlarda da yıldızlaştı. Altay bu sezon kalesine atılan 4 penaltının 2'sini kurtarmasını bildi.
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