Fenerbahçe Altay'ın omuzlarında

06 Aralık 2020 Pazar, 21:01

Fenerbahçe Denizlispor deplasmanından 3 puanı 2-0'la alırken kale Altay yıldızlaştı.

Denizli deplasmanında 1 penaltı kurtardı, sayısız pozisyonda gole izin vermedi. Takımı 10 kişi kaldıktan sonra 6 net pozisyondu topu kontrol eden Altay, karşı karşıya net fırsatlarda da yıldızlaştı. Altay bu sezon kalesine atılan 4 penaltının 2'sini kurtarmasını bildi.

