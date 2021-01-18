Fenerbahçe Ankaragücü maçında ilk gol
35 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe ile 15 puanlı Ankaragücü karşılaşıyor.
35 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe ile 15 puanlı Ankaragücü karşılaşıyor.
8. dakikada köşe atışına Samatta vurdu, top çizgiden çıktı, Gustavo vurdu, top kalecide kaldı.
26. dakikada Ankaragücü kornerinde top kaleye girerken Altay'ın müdahelesiyle önce direğe sonra alana geri döndü.
28. dakikada Thiam Fenerbahçe'yi öne geçirdi: 1-0.
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta
Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Atakan, Sarlija, Atila, Voca, Lukasik, Endri, Saba, Paintsil, Bolingi
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