Fenerbahçe Ankaragücü maçında ilk gol

35 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe ile 15 puanlı Ankaragücü karşılaşıyor.

cumhuriyet.com.tr
18 Ocak 2021 Pazartesi, 18:18
Fenerbahçe Ankaragücü maçında ilk gol
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35 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe ile 15 puanlı Ankaragücü karşılaşıyor.

8. dakikada köşe atışına Samatta vurdu, top çizgiden çıktı, Gustavo vurdu, top kalecide kaldı.

26. dakikada Ankaragücü kornerinde top kaleye girerken Altay'ın müdahelesiyle önce direğe sonra alana geri döndü.

28. dakikada Thiam Fenerbahçe'yi öne geçirdi: 1-0.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Atakan, Sarlija, Atila, Voca, Lukasik, Endri, Saba, Paintsil, Bolingi


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