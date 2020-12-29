Fenerbahçe antrenmanında gündem top-çizgi!
Fenerbahçe çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam ederken oyuncular dün oynanan Beşiktaş – Sivasspor maçındaki tartışmalı taç pozisyonunu saha kenarında tartıştı.
Fenerbahçe çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam ederken oyuncular dün oynanan Beşiktaş – Sivasspor maçındaki tartışmalı taç pozisyonunu saha kenarında tartıştı.
Fenerbahçe’nin bugünkü idmanında Caner Erkin, Ozan Tufan ve Mert Hakan Yandaş’ın, dünkü Beşiktaş – Sivasspor maçındaki tartışmalı taç pozisyonunu değerlendirdikleri video ortaya çıktı. Beşiktaş’ın dün Sivasspor’a attığı golde Rosier’in topu dışarıdan oyun alanına çevirmesi sonrasında Beşiktaş, Ghezzal’ın ortasında golü bulmuş, VAR’dan da pozisyona ilişkin düzeltme gelmemişti. Maç sonrasında yayınlanan görüntülerde topun oyun alanı dışından çevrildiği anlaşılmıştı. Fenerbahçe’nin bugünkü antrenmanında çekilen videoda oyuncular saha kenarındaki topla dünkü pozisyonda olduğu gibi topun çıkıp çıkmadığını tartıştı.
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