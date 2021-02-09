Fenerbahçe-Başakşehir karşı karşıya

Zorlu mücadelede Fenerbahçe - Başakşehir karşılaşıyor.

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2021 Salı, 20:29
Fenerbahçe-Başakşehir karşı karşıya
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Zorlu mücadelede Fenerbahçe - Başakşehir karşılaşıyor.

Fenerbahçe ilk 11’i: Harun, Gökhan, Lemos, Atilla, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Sinan, Thiam, Cisse.

Başakşehir ilk 11’i: Volkan, Uğur, Ponck, Epureanu, Sertel, Azubuike, Youssouf, Deniz Türüç, Berkay, Fernandes, Demba Ba.


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