Fenerbahçe-Başakşehir karşı karşıya
Zorlu mücadelede Fenerbahçe - Başakşehir karşılaşıyor.
Zorlu mücadelede Fenerbahçe - Başakşehir karşılaşıyor.
Fenerbahçe ilk 11’i: Harun, Gökhan, Lemos, Atilla, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Sinan, Thiam, Cisse.
Başakşehir ilk 11’i: Volkan, Uğur, Ponck, Epureanu, Sertel, Azubuike, Youssouf, Deniz Türüç, Berkay, Fernandes, Demba Ba.
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