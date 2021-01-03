Fenerbahçe Başakşehirli Edin Visca'yı istedi
Fenerbahçe takasta Edin Visca'yı talep etti. Fenerbahçe, Deniz artı bir miktar parayla Medipol Başakşehir'in kapısını çalmayı planlıyor.
Başakşehir’e Fenerbahçe'den kiralık olarak giden Deniz Turüç'ün başarılı performansı transfer görüşmelerine neden oldu. Başakşehir, Deniz'i bonservisiyle birlikte almak için harekete geçince Fener'den flaş bir karşı hamle geldi.
Sarı-lacivertli yöneticiler, takasta Edin Visca'yı talep etti. Fenerbahçe, Deniz artı bir miktar parayla Medipol Başakşehir'in kapısını çalmayı planlıyor. Sezon başında Başakşehir'le kontratını 2025'e kadar uzatan 30 yaşındaki Boşnak kanat oyuncusunun Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı biliniyor.
Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun bu operasyonu bizz t yürüttüğü, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Visca ile görüştüğü ifade edildi.
Kaynak: Sözcü
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