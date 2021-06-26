Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, oyunu kullandı

26 Haziran 2021 Cumartesi, 16:30

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tek aday olduğu başkanlık seçiminde oyunu kullandı. Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda üyelerin büyük ilgisiyle karşılaşan Koç, oyunu saat 15.45'te 21 numaralı sandıkta kullandı. Ali Koç'a adaylıktan çekilen kongre üyesi Eyüp Yeşilyurt da eşlik etti.

KOÇ: "DOSTLUĞUN TOHUMLARINI ATTIK"

Ali Koç, Yeşilyurt'a teşekkür etti:

"Eyüp Bey, birlik ve beraberlik konusunda, küçüklüğünden beri bu armanın peşinde koşan biri olarak bu yolculuğa çıktı. Sonra vazgeçti. Sebepleri çok doğru. Vazgeçmeyebilirdi. Şöhret olmak istese işi çok farklı yerlere götürebilirdi. Ama yaşadıklarından sonra birlik ve beraberliğin, barışın her şeyden önemli olduğunu düşünerek böyle bir karar aldı. Ona teşekkür ederim. Büyük resmi gördüğü için teşekkür ederim. Fenerbahçe'nin menfaatlerini ve iyiliğini her şeyin önüne koyduğu için teşekkür ederim. Az süre önce tanıştık ama galiba uzun vadeli bir dostluğun tohumlarını atmış olduk.

Fenerbahçe'ye yönetiminde veya başkanlığında olmayan milyonlarca insanın katkısı var. Katkı sadece adaylıkla ölçülmüyor. Fenerbahçe'ye sevdalı olduktan sonra hayatın boyunca ne yaptın? Sevdalıları var, maçtan maça izliyor, sevdalıları var, yüzlerce kilometre yollara düşüyorlar. Eyüp Bey, Fenerbahçe ile var olanlardan değil, Fenerbahçe için var olanlardan. Bu benim için çok önemli bir ayrım. Son yaşadıklarımıza bakınca daha fazla dillendirmem gerekecek. Bu camiayı diğerlerinden ayıran şey, bu taraftarın maddi manevi açıdan gönlü çok cömert.

Konuşmamda herhangi bir sürpriz yok. Dünkü konuşma sürprizdi, hesapta yoktu, mecbur kaldı."

YEŞİLYURT: "BAŞKANIMA BAŞARILAR DİLERİM"

Eyüp Yeşilyurt ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben sayın başkanıma başarılar dilerim. İnşallah bizi şampiyon yapar. Bütün Fenerbahçelilere şunu söylemek isterim. Allah, inşallah başkanımızın ayağına taş değdirmez."

Ali Koç, oy kullanan üyelerden birinin çocuğu olan 12 yaşındaki Orkun'u yanına aldı. Çocuk taraftar, şunları söyledi:

"Sıkı bir Fenerbahçeliyim. Geçen yıl kombinemiz vardı. İnşallah bu yıl takımımızın yanında olabiliriz. Ben açıkçası şampiyonluk istemiyorum. Öncelikle oyuncularımızın terinin son damlasına kadar mücadele edip kazanmasını istiyorum."