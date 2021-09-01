Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a ağır eleştiri

01 Eylül 2021 Çarşamba, 07:48

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Haber Global kanalına konuk oldu. Takımın gündem maddelerini, iç işleyişini ve transfer politikasını değerlendiren Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'a da seslendi.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

Sözlerine Türkiye'nin en önemli tiyatro sanatçılarından Ferhan Şensoy'un vefatıyla ilgili olarak başlayan Koç, ''Ferhan Şensoy şoke edici bir haber. Bugün öğrendim ben de. Ailesine sabır diliyorum. Zor bir zaman. Geride kalanlara Allah uzun ömür versin'' dedi. Koç, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde kalan A Milli Kadın Voleybol Takımımız hakkındaysa, ''Voleybol takımımızı devamlı kutluyoruz. Bizim de 4 sporcumuz var takımda. Federasyon başkanımızı da özellikle tebrik etmek istiyorum. Aldığımız bu başarılar tesadüfi değil. Uzun vadeli emek ve yatırım var. Milli takım ve kulüp seviyesinde takımlarımız çok iyi'' şeklinde konuştu.

Sosyal medyada trollerin var olduğunu söyleyen Koç, ''Trend topic olmak çok zor değil. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi ziyarete geldiğinde bir konuşma da yapmıştı. Ve bu tarihi kulübün her dönemine atıfta bulunarak hakkımızı fazlasıyla verdi. Fakat onu takip eden 110 günlük süreçte ben 33 defa kötü anlamda trend topic oldum. Burada troller artık işin bir gerçeği. Keşke olmasalardı'' diye konuştu.

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamaları dile getiren Koç, ''Pusuda yatan iki ekip var. Biri, Sayın Aziz Yıldırım’ın ekibi. Ne dedi? ‘Tribünlere sizi yollatacağım’ demişti. Neden tribünlere yollanılır? İşler kötü giderse yollanırsınız. Fenerbahçe’nin başkanı olmuş bir şahıs Fenerbahçe’nin kötü olmasını istiyor. Bir nevi darbe bu. Çünkü sandık orada. ‘Çıkacağım’ desin hemen yarın genel kurul yapmaya hazırız. O bir grup. Diğer taraftan da Fenerbahçe’nin 6-7 ay sonra çok kötü gideceğini ve olağanüstü genel kurula gideceğini planlayan bir ekip var. Sonuçlar istedikleri gibi gelmeyince bizi transfer üzerinden vurmaya başladılar'' dedi.

Koç, kulüp aleyhindeki propaganda çalışmalarına dair: "Bunlara inanan taraftarlarımız var. İnanıyorlar, güveniyorlar. Bunların ortak özelliği hesaplarını yeni açmaları ve sahte isimlerle hareket etmeleri. Bununla beraber yaptıkları çoğu paylaşımın aleyhimde olması. Biz bu şekilde davrananlara gereken tepkiyi her anlamda vereceğimizi söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

LİGDE İYİYİZ!

Ali Koç, konu hakkındaki görüşlerini şu sözlerle sürdürdü: "Düşünebiliyor musunuz yani, 5 maç 5 galibiyet. Hazırlık maçlarında mağlubiyet yok. Lige gol yemeden başladık. Beni burada üzen bu olayın satır aralarını okuyamayıp bu trene katılan, heyecanlanan, aslında gerçekten Fenerbahçe’nin iyiliğini isteyen küçük bir kesim taraftarımız."

Sosyal medyadaki propaganda çalışmalarının futbolcuları kötü etkilediğini savunan Fenerbahçe Başkanı: "Bu geleneksel medyada vardı. Benim bipçiler dediğim bir ekip vardı. İstediğini getir, götür, parlat… Onlar daha çok federasyon ve hoca seviyesinde hareket ediyordu. Bu arkadaşlar, belli futbolculara karşı olumsuz algı yaratma çalışmalarındalar. Ve futbolcular genç insanlar. Maçtan sonra sosyal medyaya bakıyorlar. Öyle bir baskı yaratıyorlar ki, futbolcuları olumsuz anlamda kötü etkiliyorlar. Ben bunu gördüm" dedi.

Transferlerin UEFA'nın hazırladığı Finansal Fair-Play'e takıldığını belirten Koç: "Transferler kampa yetişecek lafını bu sezon demedim. Önceki yıl demiştim. Bu sezon transferler en sona kalacak diye özellikle belirtmiştim. Elimizi kolumuzu bağlayan bir UEFA tarafı var. Harcama limitleri daha iyi. 2 senedir UEFA’da olmadığımız için burada bir denk hesap olayı var" şeklinde konuştu.

Başkan Koç, Finansal Fair-Play'e ilişkin şöyle devam etti: "2015-16 sezonunda -30 milyon hakkı vardı. 2017-18'de ise 10 milyon eksimiz olması gerekirken 57.5 milyon Euro eksimiz vardı. Göreve geldikten sonra bizi UEFA’ya çağırdılar bu ne rezalet diye. Orada bize kadro sınırlaması gibi durumlar getirildi. Ama men edilmedik.

Ocak ayında biz, Trabzonspor ve TFF ile Cenevre’ye gittik. Orada sunumlar yaptık. Vaatlerimizin gerçekleştiğini gördüler. ‘La Liga’ya gidin, bakın, orayı inceleyin’ dediler. Onları yaptık. Sezon sonu bu Finansal Fair-Play anlaşması bitiyor."