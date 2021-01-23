Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Katarlı yayıncıya son uyarı!

23 Ocak 2021 Cumartesi, 13:11

Fenerbahçe Balkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil hakkında konuşan başkan Ali Koç, “Mesut Özil sahaya çıkacak ve dünyaya kim olduğunu gösterecek.” dedi.

Oğulcan Çağlayan ve Galatasaray konusunun bütün takımları ilgilendirdiğini belirten Ali Koç, "Galatasaray ve Oğulcan konusu bizi neden ilgilendiriyor? Biz sahada rekabet ettiğimiz kadar transferde de rekabet ediyoruz ve rekabetin adil bir şekilde yapılması gerekiyor. Futbolcu ayartma konusunda birçok kulüp rahatsız. Transferin yapılış şekli, bizi de ilgilendiriyor." ifadelerini kullandı.

Yayıncı kuruluş hakkında konuşan Ali Koç, "Yayıncı kuruluş ile ilgili rahatsızlığımız en üst seviyeye geldi. Niye Fenerbahçe? Bu tesadüf olamaz. Daha önce rahatsızlıklarımızı onlara dile getirdik ama bırakın düzelmeyi daha ağır bir hale geldi. Bu tavır ve anlayış değişene kadar bu gerginlik devam edecektir." şeklinde konuştu.