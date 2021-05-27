Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan üyelere seyirci açıklaması!
Başkan Ali Koç, "Geçen 3 yıl bize çok şey öğretti, ona göre davranacağız, tribünlere seyirci alınacağına inanıyorum" dedi.
Fenerbahçe’de yeniden başkanlık için adaylığını koyan Ali Koç, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde bazı genel kurul üyeleri ve kurullarla bir araya geldi. 5-6 Haziran’daki seçimde tek aday olan Koç, geride kalan 3 yılı ve gelecekle ilgili düşüncelerini paylaştı. Başkan Ali Koç, "Geçen 3 yıl bize çok şey öğretti, ona göre davranacağız" dedi.
İşte Ali Koç’un sözleri
"Şampiyonluk yarışını son güne kadar sürdürdük ama Beşiktaş’ı geçmeyi başaramadık.
Beşiktaş’ın bu kadar sallanacağını düşünemedik.
Bu sene şampiyon olsaydık devam edip etmemeyi düşünebilirdim.
İç sahada kritik puanlar kaybettik bu bize çok yara verdi. Bu yüzden şampiyonluğu kaçırdık.
Bana, kulübe ve bize inanın; kuracağım yeni yönetimle başarılı olacağız. Bunun sözünü veriyorum. Üç sene bize çok şey kattı, çok şey öğretti. Tecrübe kattı.
Federasyonla görüşüp buraya geldim. Gelecek sezon tribünlerde taraftar olacak. 5 bin mi olur 10 bin mi yoksa 30 bin mi… Buna federasyon karar verecek ama mutlaka seyirci alınacak."
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