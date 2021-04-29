Fenerbahçe Beko beş yıl sonra Final Four’da yer alamayacak
Euroleague'de CSKA Moskova'ya mağlup olan ve elenen Fenerbahçe Beko, beş yıl sonra Final Four'da mücadele edemeyecek.
2013 yılında takımın başına geçen Zeljko Obradovic’in ilk iki yılında Euroleague’de Final Four bileti alamayan Fenerbahçe Beko, 2015 yılında Euroleague playofflarında Maccabi Tel Aviv’i eleyerek ilk kez Final Four'a kalmıştı. Obradovic döneminde sonraki yıllarda da Final Four’a kalan Fenerbahçe, 2016-17 sezonunda Olympiakos’u Sinan Erdem Spor Salonu'nda 80-64’lük skorla mağlup ederek kulüp tarihinin ilk Avrupa kupasını kazanmıştı.
DEĞİŞİM
Zeljko Obradovic’in geçtiğimiz yılki ayrılığı sonrasında takım Igor Kokoskov’a emanet edildi. Sırp antrenör yönetimindeki ilk sezonunda Fenerbahçe Beko Euroleague'de 20 galibiyet ve 14 mağlubiyet alırken playoffa 7. sıradan girdi. Sezonu ikinci sırada bitiren CSKA Moskova ile eşleşen sarı lacivertli ekip, 3 maçta da rakibine mağlup olarak beş (2019/20 sezonu iptal edildi) yıl sonra Final Four’a kalamadı.
Obradovic’in ayrılığı sonrasında bütçede küçülmeye gidilirken takımın yıldız isimleri Luigi Datome ve Kostas Sloukas başta olmak üzere birçok oyuncu ile yollar ayrıldı. Ayrılan isimlerin yerleri Dyshawn Pierre, Edgaras Ulanovas, Johnny Hamilton, Danilo Barthel, Lorenzo Brown, Jarrell Eddie ve Kenan Sipahi ile dolduruldu. Koç değişikliği sonrasında yapılan eksik ve hatalı kadro planlaması Fenerbahçe Beko’nun bu sezon zorlanmasına sebep olurken uzun bir süre sonra Avrupa’ya dönen Igor Kokoskov’un ilk sezonunda zorlanması takımı etkileyen faktörlerden biriydi.
SAKATLIKLAR VE VAKALAR ETKİLEDİ
Euroleague’de playoff öncesinde Fenerbahçe’de 5 isim kadroya dahil edilmemiş ve Jan Vesely’nin de kafilede yer almadığı belirtilmişti. Fenerbahçe Beko’da arka arkaya gelen sakatlıklar ve koronavirüs vakaları rotasyonu etkilerken Igor Kokoskov da seride oynanan üç maçta takımının başında yer alamamıştı.
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