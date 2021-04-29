Basketbol Süper Ligi kaldığı yerden devam ediyor
Koronavirüs vakaları sebebiyle ertelenen OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş Icrypex-HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçları yarın oynanacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın 2 erteleme karşılaşması yapılacak.
Ligin 29. haftasında oynanması planlanan OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş Icrypex-HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçları koronavirüs vakaları nedeniyle 30. haftaya ertelenmişti.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka müsabakası saat 16.00'da, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nda yapılacak olan Beşiktaş Icrypex-HDI Sigorta Afyon Belediyespor mücadelesi ise saat 18.15'te başlayacak.
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