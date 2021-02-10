Fenerbahçe Beko durdu TOFAŞ kazandı

Fenerbahçe Beko - TOFAŞ: 81- 84

DHA
10 Şubat 2021 Çarşamba, 22:09
Fenerbahçe Beko durdu TOFAŞ kazandı
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SALON: Ülker 
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ünal, Serhat Büker
FENERBAHÇE BEKO: De Colo 24, Guduric 7, Pierre 16, Ahmet Düverioğlu 4,Vesely 9, Melih Mahmutoğlu 3, Tarık Biberovic 9, Barthel 8, Ali Muhammed, Kenan Sipahi 1
TOFAŞ: Berk İbrahim Uğurlu 4, Phillip 11, Berkan Durmaz 10, Simmons7, White 6, Purcell 20, Christon 13, Alihan Demir 11, Muhsin Yaşar 2
1. PERİYOT: 19-20
DEVRE: 41-39
3. PERİYOT: 63-54
5 FAUL: 36.15 Simmons (TOFAŞ)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında TOFAŞ, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 84-81 mağlup etti.



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