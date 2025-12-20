Yargıtay’ca terör örgütü sayılan hilafetçi Hizbuttahrir hedefine gençleri koydu: Laiklik karşıtı genç taban oluşturuluyor

Yargıtay’ca terör örgütü sayılan Hizbuttahrir tarafından hilafetçi siyasetine toplumsal taban oluşturma hedefiyle Türkiye’nin çeşitli kentlerinde gençlere yönelik saha çalışmalarının yapılması dikkat çekmişti. Hizbuttahrir’in bu haftaki gündem açıklamasında ise “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın övündüğü şuurlu, ahlaklı ve nitelikli gençlik nerede? Neden bu gençlerden biri çıkıp ‘Sayın Cumhurbaşkanı gençliği, alkol ve kumar bataklığından çıkarmak için ne yapıyorsunuz?’ diye sormuyor? Çünkü sorunların kaynağı olan bu laik düzenin kötülüğü, bozukluğu ifşa olmuş olacak. Cumhurbaşkanı ve çok övündüğü AK Gençlik bu sorunları konuşmuyor olabilir ama biz konuşuyoruz ve konuşacağız. Bize karşı ne tür karalama ve baskı uygularlarsa uygulasınlar bu gençliği zehirleyenin laik düzen olduğunu söyleyeceğiz” denildi.

Yargıtay’ca terör örgütü sayılan Hizbuttahrir; Gazze gündemiyle Türkiye’de cemaatlerin çatı örgütü olmayı sağlayarak, hilafetçi siyasetine toplumsal taban oluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda örgüt tarafından Türkiye’nin çeşitli kentlerinde gençlere yönelik saha çalışmalarının yapılması dikkat çekmişti.

LAİKLİĞE KARŞI HAREKET EDİLİYOR

Hizbuttahrir; Türkiye ayağı Köklü Değişim dergisinin gençlik yapılanması aracılığıyla yurt genelinde başlattığı “Neslini ve geleceğini İslam ile koru” kampanyası kapsamında; bugüne değin; Ankara, Bursa, Hatay, Mersin, Diyarbakır, Adana, Aydın ve Aksaray’da çeşitli panel ve stant çalışmaları gerçekleştirildi. Panellerde gençlere, laik/seküler yaşamın “ahlaksızlık” getirdiği, yükselişin “İslamlık” dininde olduğu, bunun için hilafet devletinin kurulması gerektiği aktarıldı. Panellerde; “zina”, “uyuşturucu alışkanlığı”, “gelecek kaygısının” laik/seküler düzenin sonucu olduğu savunularak, kurtuluşun “vahiyin (tanrısal buyruk) rehberliğinde” kurulacak bir “Hilafet devletinin” kurulmasıyla olanaklı olduğu iddia edildi.

HİZBUTTAHRİR KAMPANYAYI SAHİPLENDİ

Söz konusu kampanya kapsamında ise önceki Hizbuttahrir tarafından doğrudan açıklama yapıldı. Hizbuttahrir Türkiye Medya Bürosu Üyesi Mehmet Emin Yıldırım tarafından yapılan açıkalamada; “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın övündüğü şuurlu, ahlaklı ve nitelikli gençlik nerede? Neden bu gençlerden biri çıkıp ‘Sayın Cumhurbaşkanı gençliği, alkol ve kumar bataklığından çıkarmak için ne yapıyorsunuz?’ diye sormuyor? Çünkü sorunların kaynağı olan bu laik düzenin kötülüğü, bozukluğu ifşa olmuş olacak. Cumhurbaşkanı ve çok övündüğü AK Gençlik bu sorunları konuşmuyor olabilir ama biz konuşuyoruz ve konuşacağız. Gençlik kollarımız tarafından kasım ayında başlatılan ‘Gençliğini ve Neslini İslam ile Koru’ kampanyası çerçevesinde Türkiye’nin bütün bölgelerinde kardeşlerimiz stantlar kurdu. Tam da bu sebeple laik çevre ve Kemalist medya tarafından hedefe kondular. Bize karşı ne tür karalama ve baskı uygularlarsa uygulasınlar bu gençliği zehirleyenin laik düzen olduğunu söyleyeceğiz” denildi.