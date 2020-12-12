Fenerbahçe Beko nereye?
Fenerbahçe Beko Alba Berlin’e deplasmanda kötü oyundan sonra 89-63 kaybetti.
Bu yenilgiler ne ilk ne de son. Euroleauge’de Sarı-Lacivertliler zirveden oldukça uzaklaştı. Bir hafta kadar önce yine bir basketbol yazımda bütün Fenerbahçelilerin Obra’lı günleri aradığından söz etmiştim. Yalan mı? Aranmıyor mu? O kadar çok aranıyor ki. Böyle bir koçu göndermek hataydı. O gitti, oyuncular peşinden ayrıldı. Koca takım dağıldı. Fenerbahçe Beko’nun şimdiki hali içler acısı. Bir takım bu kadar kötü yönetilir, bu kadar kötü oynar mı? Maçı yorumlayan arkadaşlarım dahi bazı oyuncuların üzerlerine giydikleri formanın farkından olmadığından söz ettiler. Aynen öyle. İnsan utanır, yüzü kızarır. Çıkıp hesap soran yok. Maçlar seyircili oynanmış olsaydı Igor çoktan giderdi. Bu seyirci onu tutmazdı. Takımın ne oynadığı belli değil. Yanlış oyuncu değişiklikleri, kötü oyuncuda ısrar etmek. Ortada Fenerbahçe hanesine yazılacak artı bir durum yok. Acı gerçek, ne Kokoskov’un oyuncularına, ne de oyuncuların ona güveni kalmış. Bu bir takımın başına gelebilecek en kötü durum. Bu kötü tablo her geçen gün biraz daha kangrene doğru gidiyor Ders çıkarılacak maçlar çoktan geride kaldı. ‘Hata bende’ deyip günah çıkarılacak evre çoktan aşıldı. Başkan Ali Koç neyi bekliyor? Neden bu kadar sessiz? Kötü duruma bir el atsın artık.
TARAFTAR KÜSÜYOR
Fenerbahçe taraftarını daha fazla küstürmeyin. Biz doğruları yazarken hep eleştirileri maruz kaldık. Bugün gelinen nokta haklı olduğumuzu gösteriyor. Fenerbahçe yıllardır hiç bu kadar kötü durumlara düşmemişti. Alba Berlin maçının ardından Igor Kokoskov oyundan çok utandığını, mental ve fizik olarak hazır olmadıklarını, antrenör olarak bütün sorumluluğu kendisinin aldığını söylemiş. Sayın Kokoskov o zaman yapılacağınız tek bir iş var o da istifa etmeniz. Bu saatten sonra takımın başında sahaya çıkmanız hoş olmaz. Kararınızı hemen verin.
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