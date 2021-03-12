Fenerbahçe Beko, Valencia Basket deplasmanında
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 29. haftasında bugün deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımıyla karşılaşacak.
La Fonteta Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'de başlayacak.
Ligde yakaladığı 10 maçlık galibiyet serisinin ardından Anadolu Efes'e mağlup olan Fenerbahçe Beko, daha sonra deplasmanda AX Armani Exchange Milan ve Asvel'i mağlup etmeyi başardı.
Fenerbahçe Beko, 17 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ligde 7. basamakta bulunuyor. Ev sahibi Valencia Basket ise 14'er galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.
Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Valencia Basket 90-86 kazanmıştı.
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