Fenerbahçe Beko yıldızı ile masaya oturuyor

30 Haziran 2020 Salı, 15:38

Fenerbahçe Beko'da yeni sezon yapılanması devam ediyor. Bütçe küçülmesi doğrultusunda koç Zeljko Obradovic ile yollar ayrılırken, Genel Menajer Maurizio Gherardini ile 2 senelik yeni sözleşme imzalandı. Gherardini yaptığı açıklamada yeniden meydan okumaya hazır olduklarını dile getirirken, daha düşük bir bütçe ile aynı başarıları yakalamayı hedeflediklerini söylerken, Fenerbahçe basketbol şubesinin takımın başına getirmek istediği öncelikli isim Obradovic'in eski öğrencilerinden Sarunas Jasikevicius. Obradovic'in hem Sarunas'a, hem de Fenerbahçe'ye referans olduğu gelen bilgiler arasında.



Bütçe küçülmesi sonrasında takımdan resmi olarak ayrılan Gigi Datome'den sonra yüksek maaşı ile gündem konusu olan isim Jan Vesely. Daha önce Avrupa'nın en iyi 5'ine seçilen ve NBA çıkış hakkı elinde bulunan Çek basketbolcu, önümüzdeki günlerde yönetim ile bir araya gelecek ve kulüpteki geleceği ile ilgili karar verilecek. Fenerbahçe yönetiminin Jan Vesely'den %30 oranında bir indirim istemesi bekleniyor.



Jan Vesely, Obradovic'in ayrılığı ardından sosyal medya hesabından şu mesajı yayınlamıştı.



'' Diyecek çok bir şey yok. İkimiz de nasıl bir ilişkimizin olduğunu biliyoruz. Çok kez tartıştık ama hepsi maçları kazanmak içindi. Tutkunu ve hayatı yaşama şeklini her detayına kadar çok sevdim. Beni tekrar basketbola aşık ettiğin için teşekkür ederim. ''

