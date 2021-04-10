Fenerbahçe Beko'da bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda bir kişinin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid ile oynanan maçın ardından yapılan testlerde bir kişinin sonucunun pozitif çıktığı belirtilerek, "Test sonucu pozitif olan kişi dışındaki oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün uygulanan Kovid-19 testlerinde ise tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Test sonucu pozitif olan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." denildi.
Bilgilendirme— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) April 10, 2021
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