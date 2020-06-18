Fenerbahçe Beko'da gözler transferde

18 Haziran 2020 Perşembe, 15:42

Euroleague’de 2019-2020 sezonunu başarısız geçiren, Playoff’a 8.sıradan dahil olan Fenerbahçe Beko, iç transfer başta olmak üzere, dış transferde de sessizliğini koruyor.

Bütçe belirsizliği ve Obradovic ile görüşmeler henüz sonlanmazken, bütçe belirlenmesi sonrasında takımdan ayrılan oyuncular olacak.

Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri Anadolu Efes, yıldız sporcusu Shane Larkin ile 2 senelik sözleşme uzatırken, CSKA Moskova Tornike Shengelia ile sözleşme imzaladı. Avrupa’nın zirveye oynayan takımları takımlarını oluşturmaya çoktan başladı.

Joffrey Lauvergne, James Nunnaly ve Nikola Kalinic’in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Gigi Datome ve Kostas Sloukas’ın durumu Obradovic - Yönetim görüşmesi sonrasında netleşecek.

Dün akşam Ali Koç - Obradovic ikilisi bir araya geldi. Görüşmeden net bir sonuç çıkmazken, taraflar bir kez daha bir araya gelecek.

Fenerbahçe’nin yeni sezondaki transfer planlaması şöyle.

Yıldız oyuncu transferi yerine Bogdan Bogdanovic , Marko Guduric tarzında Avrupa’nın genç oyuncularını keşfedip, takıma adapte edip kendi yıldızlarını yaratmak. Planlanan yeni sezon ekonomisi, büyük yıldızların transferine izin verecek gibi durmuyor.

Fenerbahçe taraftarının futbol sebebiyle mutsuz günler geçirdiği zamanlarda, başarılı antrenör Zeljko Obradovic’e önerilecek yeni sözleşme ve basketbol şubesine ayrılacak yüksek bütçe taraftarın yüzünü bir nebze güldürecek gibi görünüyor.