Fenerbahçe Beko'da üzen ayrılık!

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı forması giyen Yunan yıldız Kostas Sloukas, sarı lacivertli takımdan ayrılma konusunda yönetimle anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2020 Çarşamba, 23:18
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2015'ten bu yana Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı forması giyen Yunan yıldız Kostas Sloukas, sarı lacivertli takımdan ayrılma konusunda yönetimle anlaştı.

Fenerbahçe’den ayrılmak isteyen 30 yaşındaki Yunan oyuncu, yönetimle yaptığı görüşme sonrasında sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı.

Sarı lacivertli kulübün kısa süre içinde konuyla ilgili olarak resmi açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan tecrübeli oyuncunun ülkesi Yunanistan’da çıkan haberlerde; Sloukas’ın gelecek sezon Olympiakos’ta forma giyeceği iddia edildi. 


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