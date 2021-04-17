Fenerbahçe Beko'da vaka sayısı 8'e yükseldi
Fenerbahçe Beko'da teknik ekipten bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanırken takımdaki vaka sayısı sekize yükseldi.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda teknik kadroda yer alan bir kişinin dün yapılan yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, bu test sonucuna göre takımdaki pozitif vaka sayısının beş sporcu ve üç teknik ekip çalışanı olmak üzere 8'e yükseldiği bildirildi.
Test sonucu pozitif olan kişinin izolasyon ve tedavi süreçlerinin de başlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe Beko'nun ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes ile dün oynaması gereken karşılaşma, takımdaki pozitif vakalar nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ertelenmişti.
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