Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Jarell Eddie, Strasbourg ile anlaştı
Geçen sezon Fenerbahçe Beko forması giyen Jarell Eddie, Basketbol Şampiyonlar Ligi ekiplerinden SIG Strasbourg ile anlaşma sağladı.
Geçen sezon şutör guard olarak takımı rahatlatması beklenen Jarell Eddie, zaman zaman üç sayılık isabetleri ile bunu başarmış olsa da sezon geneline bu performansını yayamamıştı. Sezon ilerlerdikçe savunma katkısını yükseltse de sahadaki verimi giderek azalan Eddie ile sözleşmesindeki opsiyon kullanılmamış ve yollar ayrılmıştı. Jarell Eddie ile anlaşmaya varan Strasbourg, bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz TOFAŞ ile F grubunda mücadele edecek.
4 FARKLI NBA TAKIMINDA YER ALMIŞTI
Daha önceden NBA'de Bulls, Suns, Celtics ve Wizards takımlarında oynayan Eddie, en son 2019-20 sezonunda İspanyol UCAM Murcia forması giymişti.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Euroleague'de ortalama 16.5 dakika sahada kalan Eddie, 5.9 sayı ve 2.1 ribaund ortalama ile oynamıştı. Basketbol Süper Ligi'nde ise çıktığı 12 karşılaşmada 13.8 sayı 3.7 ribaundluk katkı vermişti.
???? ???? ???????????????????????????? ??— SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) September 7, 2021
?? La SIG Strasbourg boucle son recrutement avec la signature d'un joueur bien connu de tous : l’ailier américain Jarell Eddie.
Welcome back @J_Ed31 ! ????https://t.co/IHKG9R1eJk pic.twitter.com/tsccPcatCF
Video Haberler
- İndirimi duyan koştu! Kurallar hiçe sayıldı
- Protokolde 'teyze' krizi! Koruma ekipleri dil döktü
- Yer: Yalova... Kana kana su içerken görüntülendi
- Kaş'ta orman yangını
- Ankara'da korkutan olay: Zeminde titremeler hissettik
- 22 aracın lastiğini kesti; o anlar kamerada
- İstanbul'da torbacılar arasındaki çatışma anı kamerada
- İkinci el otomobil piyasası için tarih verildi
- Önce oynadılar sonra tekme tokat kavga ettiler
- Otobüste kavga! Şoförün yüzü kanlar içinde kaldı
En Çok Okunan Haberler
- İlk seçimde ayrılacak
- Efsane oyuncu Jean-Paul Belmondo yaşamını yitirdi
- İmamoğlu'ndan önemli proje: Faizsiz kredi
- Ünlü aktör evinde ölü bulundu
- Ronaldo'dan 'Messi' göndermesi!
- Ünlü oyuncu İncilay Şahin yaşamını yitirdi
- Yoldan geçen araçalara ateş açtılar
- TOGG şantiyesinde işçilere zulüm
- Devlette yeni döneme hazırlık
- 'Erdoğan ile Asiltürk arasında anlaşma sağlandı' iddiası