Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Jarell Eddie, Strasbourg ile anlaştı

07 Eylül 2021 Salı, 15:32

Geçen sezon şutör guard olarak takımı rahatlatması beklenen Jarell Eddie, zaman zaman üç sayılık isabetleri ile bunu başarmış olsa da sezon geneline bu performansını yayamamıştı. Sezon ilerlerdikçe savunma katkısını yükseltse de sahadaki verimi giderek azalan Eddie ile sözleşmesindeki opsiyon kullanılmamış ve yollar ayrılmıştı. Jarell Eddie ile anlaşmaya varan Strasbourg, bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz TOFAŞ ile F grubunda mücadele edecek.

4 FARKLI NBA TAKIMINDA YER ALMIŞTI

Daha önceden NBA'de Bulls, Suns, Celtics ve Wizards takımlarında oynayan Eddie, en son 2019-20 sezonunda İspanyol UCAM Murcia forması giymişti.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Euroleague'de ortalama 16.5 dakika sahada kalan Eddie, 5.9 sayı ve 2.1 ribaund ortalama ile oynamıştı. Basketbol Süper Ligi'nde ise çıktığı 12 karşılaşmada 13.8 sayı 3.7 ribaundluk katkı vermişti.

???? ???? ???????????????????????????? ??



?? La SIG Strasbourg boucle son recrutement avec la signature d'un joueur bien connu de tous : l’ailier américain Jarell Eddie.



Welcome back @J_Ed31 ! ????https://t.co/IHKG9R1eJk pic.twitter.com/tsccPcatCF — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) September 7, 2021



