Fenerbahçe Beko'ya lig morali
Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 65-59 yendi.
Salon: Şahinbey
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Halil Baldemir, Polat Parlak
Gaziantep Basketbol: Lemar 12 , Orhan Haciyeva 6, Jaiteh 18, Tomas , Can Uğur Öğüt 5, Kelly 10, İsmail Cem Ulusoy 2, Simpson 4, Metehan Akyel 2
Fenerbahçe Beko: Hamilton 10, Westermann 9, Barthel 10, Ali Muhammed 6, Ulanovas 11, Tarık Biberovic 10, Pierre, Kenan Sipahi 4, Berkay Candan 5
1. Periyot: 12-24
Devre: 28-41
3. Periyot: 34-53
ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 65-59 yendi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, periyodun ilk 5 dakikasını 12-2 önde tamamlarken, periyodun kalan bölümünde karşılıklı sayılarla ilk çeyrek 24-12 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle geçildi.
İkinci periyotta da konuk takım farkı koruyarak, soyunma odasına 41-28 önde girdi.
İkinci yarı hücumda etkisini arttırarak, arka arkaya sayıları bulan Fenerbahçe Beko, son periyoda 19 farkla önde girdi (34-53).
Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 65-59 galip ayrıldı.
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