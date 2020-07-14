Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine taraftar götürüyor
Fenerbahçe, pazar günü oynanacak derbi maçta Vodafone Park'ın deplasman tribününde vefat eden 100’ü aşkın eski futbolcu, yönetici ve taraftarlarının kartondan posterlerine yer verecek.
Beşiktaş yönetimiyle iletişime geçen Fenerbahçe, pazar günü oynanacak derbi maçta Vodafone Park'ın deplasman tribününde vefat eden 100’ü aşkın eski futbolcu, yönetici ve taraftarlarının kartondan posterlerine yer verecek.
Fenerbahçe, Beşiktaş'la oynayacağı derbi maçta deplasman tribününe vefat eden efsane isimleriyle taraftarlarının kartondan portrelerini yerleştirecek.
Süper Lig'de hafta sonu oynanacak derbi için sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş ile iletişime geçerek bu projesini hayata geçirmeyi kararlaştırdı.
Kaynak: Skor
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