Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine taraftar götürüyor

14 Temmuz 2020 Salı, 14:28

Beşiktaş yönetimiyle iletişime geçen Fenerbahçe, pazar günü oynanacak derbi maçta Vodafone Park'ın deplasman tribününde vefat eden 100’ü aşkın eski futbolcu, yönetici ve taraftarlarının kartondan posterlerine yer verecek.

Fenerbahçe, Beşiktaş'la oynayacağı derbi maçta deplasman tribününe vefat eden efsane isimleriyle taraftarlarının kartondan portrelerini yerleştirecek.

Süper Lig'de hafta sonu oynanacak derbi için sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş ile iletişime geçerek bu projesini hayata geçirmeyi kararlaştırdı.

Kaynak: Skor