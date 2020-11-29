Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 11'leri

29 Kasım 2020 Pazar, 18:04

Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, derbi maçta Ülker Stadyumu’nda Beşiktaş’ı konuk ediyor. İki takımın da zirveden kopmamak için galibiyet parolasıyla çıkacağı maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor..

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Pelkas, Ozan, Perotti, Cisse

BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier , Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar