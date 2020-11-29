Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 11'leri
Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşılaşıyor.
Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, derbi maçta Ülker Stadyumu’nda Beşiktaş’ı konuk ediyor. İki takımın da zirveden kopmamak için galibiyet parolasıyla çıkacağı maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor..
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Pelkas, Ozan, Perotti, Cisse
BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier , Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar
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