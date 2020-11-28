Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde 352. randevu
Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 125 galibiyet aldı, 96 yıllık rekabette gol sayısında da Fenerbahçe'nin 485-443 üstünlüğü bulunuyor. .
Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın yapacakları Süper Lig maçıyla 352. kez karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak derbi maçında sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 351 kez karşılaştı.
İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.
Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 125 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Rekabette Fenerbahçe'nin 485 golüne, Beşiktaş 443 golle karşılık verdi.
LİG MAÇLARI
Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 128 kez karşı karşıya geldi.
Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 40 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin ligdeki 144 golüne, siyah-beyazlılar 143 golle yanıt verdi.
SON MAÇ BEŞİKTAŞ'IN
Fenerbahçe ile Beşiktaş rekabetindeki son maçı siyah-beyazlı ekip kazandı.
Geçtiğimiz sezonun 33. haftasında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Siyah-beyazlıların gollerini Domagoj Vida ve Gökhan Gönül kaydetmişti.
Beşiktaş, yarın konuk olacağı Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor.
Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 26 derbiden sadece 5'ini galibiyetle tamamlayabildi.
Fenerbahçe bu dönemde 12 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup
- Candaş Tolga Işık: Hafta sonu tam kapanma başlayacak
- “18 yıl önce araba yoktu” sözü istifa getirdi
- Canlı yayında o partiden Bülent Arınç'a yeşil ışık
- 'Erdoğan, Bahçeli ile yola devam etmeyebilir'
- İYİ Parti'li Çıray: Sağlık Bakanı sıraya girecek
- İmamoğlu’ndan Erdoğan’a “Kanal İstanbul” yanıtı
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
- Maradona'ya yakın isimlerden servetiyle ilgili açıklama
- Koronavirüs tedbirleri artırılacak mı?
Video Haberler
- Uçakta arbede çıktı! İşte çığlıkların atıldığı o anlar
- Berat Albayrak'ın istifasına halk ne dedi? İşte o anket
- Galip Öztürk'ün damadı yangında can verdi
- CNN Türk'te canlı yayına damga vuran hata
- Kazada 1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı
- Muhabirin Katar sorusuna engelleme
- Demirtaş ve Kavala açıklaması yaptı, Çakıcı'yı pas geçti
- Esnaf Kadıköy'de eylem yaptı: Gerçekçi çözüm istiyoruz
- Depreme canlı yayında böyle yakalandılar
- Polise ‘Gasbedildim’ dedi… Gerçek ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup
- Candaş Tolga Işık: Hafta sonu tam kapanma başlayacak
- “18 yıl önce araba yoktu” sözü istifa getirdi
- Canlı yayında o partiden Bülent Arınç'a yeşil ışık
- 'Erdoğan, Bahçeli ile yola devam etmeyebilir'
- İYİ Parti'li Çıray: Sağlık Bakanı sıraya girecek
- İmamoğlu’ndan Erdoğan’a “Kanal İstanbul” yanıtı
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
- Maradona'ya yakın isimlerden servetiyle ilgili açıklama
- Koronavirüs tedbirleri artırılacak mı?