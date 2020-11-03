Fenerbahçe bunu en son 10 yıl önce başarmıştı

03 Kasım 2020 Salı, 10:52

Sezona 7 maçta 2 beraberlik 5 galibiyet ile başlayan Fenerbahçe'nin bileği 7 maçtır bükülmüyor. Fenerbahçe bunu en son 2010-2011 sezonunda Aykut Kocaman ile başarmıştı. Kanarya, 7 maçlık yenilmezlik serisini aldığı son sezon olan 2010-2011 sezonunu 82 puanla şampiyon bitirmişti.