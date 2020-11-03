Fenerbahçe bunu en son 10 yıl önce başarmıştı

Son olarak Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe Süper Lig'de 7 maçtır yenilmiyor. Sarı-Lacivertliler bunu en son 2010-2011'de Aykut Kocaman önderliğinde başarmıştı.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2020 Salı, 10:52
Fenerbahçe bunu en son 10 yıl önce başarmıştı
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Sezona 7 maçta 2 beraberlik 5 galibiyet ile başlayan Fenerbahçe'nin bileği 7 maçtır bükülmüyor. Fenerbahçe bunu en son 2010-2011 sezonunda Aykut Kocaman ile başarmıştı. Kanarya, 7 maçlık yenilmezlik serisini aldığı son sezon olan 2010-2011 sezonunu 82 puanla şampiyon bitirmişti. 


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