Fenerbahçe Burak Yılmaz transferini yalanladı

04 Mayıs 2021 Salı, 20:38

Fenerbahçe, bu sezonun başında transfer olduğu Lille takımında gösterdiği performansla Fransızlardan alkış alan Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Bugün bir televizyon kanalında, Ozan Zeybek isimli yorumcunun Kulübümüzün gelecek sezon için Burak Yılmaz ile anlaşma sağladığı yönünde paylaştığı, ‘kesin bilgiler’ olarak lanse ettiği iddialar doğru değildir.

İlgili şahsın Kulübümüz ve Takımımızla ilgili bugün dahil son birkaç zamandır ‘kulüpten bilgi alıyorum’ yaklaşımıyla ortaya koyduğu, gerçeklerle hiç ilgisi olmayan bu ve benzeri iddialara itibar edilmemesini, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica ederiz.