Fenerbahçe bütçesine Ali Koç dokunuşu!

10 Ekim 2020 Cumartesi, 13:18

Fenerbahçe, son 2 yılın sportif başarısızlığını silmek için bu sezon herkesin takdir ettiği bir kadro kurarken, son 3 yılda ekonomik olarak büyük bir gelişim gösterdi. Başkan Ali Koç'un ekonomik istikrar, takım maliyeti düşürme, personel giderlerini azaltma uğraşı, meyvelerini net bir şekilde verdi. Son açıklanan verilerde futbol takımının oyuncu ve personel ücretleri 2017-2018 sezonunda 93.3 milyon Avro'ya denk geliyordu. Bu sezon giderler 56 milyon Avro'ya düşerek yüzde 40'lık tasarrufa gidildi.

KALİTE-MALİYET İLİŞKİSİ

Ali Koç önderliğinde Fenerbahçe, bu sezon son yılların en kaliteli ama en düşük harcamalı kadrosunu kurdu. 2017-2018'deki 64.2 milyon Avro olan takım maliyetinden iz kalmazken, 3 yılda bu rakam neredeyse yarı yarıya düşürülerek 35.9 milyon Avro'ya çekildi. Fenerbahçe Ali Koç döneminde, her yıl düzenli olarak oyuncu maaşlarında azalmaya gitti. Sarı-lacivertliler, 3 yıllık Koç döneminde sadece 6 oyuncunun satışından 65 milyon Avro bonservis ücreti kazandı.

GELİR, GİDERDEN FAZLA

Fenerbahçe bu süreçte Giuliano, Josef de Souza, Fernandao, Eljif, Muriqi ve Jailson ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe yönetimi bu satışları yaklaşık 65 milyon Avro'ya yaparak takım bütçesini oldukça rahatlattı. Sarı-lacivertliler, yaptığı 18 transfere rağmen transfer dönemini 8.5 milyon Avro kârla kapatmayı da başardı. Transfer dönemini 23.1 milyon Avro gelirle kapatan sarı-lacivertliler, kadrosuna kattığı isimler için ise kasasından14.6 milyon Avro para çıkardı.

Kaynak: Skor