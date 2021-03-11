Fenerbahçe Caner Erkin’i affetti

11 Mart 2021 Perşembe, 15:43

Fenerbahçe'de Göztepe maçının ardından disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan Caner Erkin, A takıma geri dönüyor. Kulüp, Caner Erkin’i affetti. Son 2 maçın kadrosuna alınmayan ve antrenmanlara katılmayan Caner Erkin, sarı-lacivertli takımın bugünkü çalışmasında yer aldı.

Göztepe maçı sonrası disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Caner Erkin, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Erol Bulut'tan özür dilemişti. Trabzonspor maçıyla birlikte Antalyaspor ve Konyaspor mücadelelerinde de aynı şekilde şans bulamayan Caner Erkin, bu süreçte sosyal medyadan takıma destek paylaşımlarında bulunmuştu. Milli futbolcunun Pazar günü oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında maç kadrosunda olması bekleniyor.