CHP lideri Özgür Özel'den Hatay mitingi öncesi dikkat çeken mesaj!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 14.00'da Hatay'da düzenlenecek 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi öncesi bir paylaşımda bulundu.

"UMUDU BÜYÜTMEK İÇİN, YENİDEN BİR OLMAK İÇİN..."

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Meydanlardayız. Umudu büyütmek için, yeniden bir olmak için bugün 82. eylemde Hatay’dayız. Ak Parti’nin kara düzeni kaybedecek, Türkiye’nin onurlu mücadelesi kazanacak!"