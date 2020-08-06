Fenerbahçe Caner'i de açıkladı

06 Ağustos 2020 Perşembe, 17:10

Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi biten eski yıldızı Caner'le sözleşme imzaladı.

Milli futbolcu akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden Beşiktaş'a veda etti, ardından Fenerbahçe, Caner'in transferini ünlü dizi karakteri Ramiz Dayının repliği "Ne kadar uzağa gidersen git, başladığın yere geri dönersin" ile duyurdu.

Caner Beşiktaş'a vedasında ise "İyi günde kötü günde formamı samimiyetle terletirken beni anlayan ve yanımda duran Beşiktaş camiasına kapten teşekkür ederim. hakkım varsa helal olsun, siz de hakkınızı helal edin" ifadesini kullandı.



