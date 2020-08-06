Fenerbahçe Caner'i de açıkladı

Milli futbolcu Beşiktaş'a veda etti, Fenerbahçe ile resmi görüşmelere başladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2020 Perşembe, 17:10
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Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi biten eski yıldızı Caner'le sözleşme imzaladı.

Milli futbolcu akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden Beşiktaş'a veda etti, ardından  Fenerbahçe, Caner'in transferini ünlü dizi karakteri Ramiz Dayının repliği "Ne kadar uzağa gidersen git, başladığın yere geri dönersin" ile  duyurdu.

Caner Beşiktaş'a  vedasında ise "İyi günde kötü günde formamı samimiyetle terletirken beni anlayan ve yanımda duran Beşiktaş camiasına kapten teşekkür ederim. hakkım varsa helal olsun, siz de hakkınızı helal edin" ifadesini kullandı.



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