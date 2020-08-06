Fenerbahçe Caner'i de açıkladı
Milli futbolcu Beşiktaş'a veda etti, Fenerbahçe ile resmi görüşmelere başladı.
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi biten eski yıldızı Caner'le sözleşme imzaladı.
Milli futbolcu akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden Beşiktaş'a veda etti, ardından Fenerbahçe, Caner'in transferini ünlü dizi karakteri Ramiz Dayının repliği "Ne kadar uzağa gidersen git, başladığın yere geri dönersin" ile duyurdu.
Caner Beşiktaş'a vedasında ise "İyi günde kötü günde formamı samimiyetle terletirken beni anlayan ve yanımda duran Beşiktaş camiasına kapten teşekkür ederim. hakkım varsa helal olsun, siz de hakkınızı helal edin" ifadesini kullandı.
Video Haberler
- 'Ustalık belgesi' olmayan berberden şoke eden savunma!
- Sivas'ta iki otomobil kavşakta çarpıştı: 6 yaralı
- Vali'ye Bugün olmaz gelemem misafirim var” yanıtı
- Patlama anı düğün videolarına yansıyan çift konuştu
- 5 kişinin bulunduğu araç kaza yaptı! 3 ölü, 2 yaralı
- Özlü, Türkiye’deki gerçek hasta sayısını açıkladı
- Haklı çıkmak istemezdim deyip görüntüleri paylaştı!
- Yurttaş Bize kızıyorlar deyip kaymakama şikayet etti
- Kaza sonrası yumruklar havada uçuştu
- Aniden şişiyor... Tıp dünyasını şaşkına çevirdi