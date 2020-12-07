Fenerbahçe deplasmanda kaybetmiyor
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon dış sahada kaybetmiyor.
Denizli Atatürk Stadı'nda henüz 9. dakikada Papiss Cisse ile 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 40. dakikada Gökhan Gönül'ün attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.
İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli ekip, 10 kişi kalmasına rağmen kaleci Altay'ın çabalarıyla Denizlispor deplasmanında 2-0'lık skorla 3 puan almayı başardı.
Bu sezon 6. deplasman maçına çıkan Fenerbahçe, dış sahada üst üste 4. galibiyetini elde etti.
Deplasmandaki 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan toplayan Fenerbahçe, tek beraberliğini ise Galatasaray deplasmanında aldı.
Bu sezon deplasmanlarda bileği bükülmeyen Fenerbahçe geçen sezonu ise dış sahada sadece 4 galibiyetle tamamlamıştı.
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