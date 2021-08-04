Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıklarını devam eden Fenerbahçe, Ukrayna takımlarından Dinamo Kiev ile karşılaşacak.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak.
Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etmiş, PEC Zwolle ile 2-2 berabere kalmıştı.
FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile 4 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.
Karşılaşma TRT SPOR'dan naklen yayımlanacak.
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