Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını devam eden Fenerbahçe, Ukrayna takımlarından Dinamo Kiev ile karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2021 Çarşamba, 09:48
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak.

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etmiş, PEC Zwolle ile 2-2 berabere kalmıştı.

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile 4 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. 

Karşılaşma TRT SPOR'dan naklen yayımlanacak.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler