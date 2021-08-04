TOKYO 2020 | Finale yükseldi, 'yangını çıkaranlara' mesaj yolladı
Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarında Hintli rakibini yenerek finale çıkan 69 kilo boksörümüz Busenaz Sürmeneli, ringden iner inmez göz yaşları arasında yangınlarla ilgili konuştu.
Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarında Hintli rakibini yenerek finale çıkan 69 kilo boksörümüz Busenaz Sürmeneli, ringden iner inmez yangınlarla ilgili konuştu.
Busenaz, "Türkleri biraz hafife alıyorlar, o yangını çıkaranlara mesajım var, bir ölür bin diriliriz. Bizim final maçları Türkiye'nin zor zamanlarına geliyor. İnşallah altın madalya ile döneceğim. Türkiye duasını eksik etmesin. Pes etmeyen bir sporcuyum" dedi.
Video Haberler
- CHP'li Alban'ı isyan ettiren görüntü!
- Baba ve oğlu 15 dakika arayla hayatını kaybetti
- 'Lütfen' dedi, acil çağrıda bulundu
- Yüksekova'daki sel paniği kamerada
- Otel çalışanına silahlı saldırı kamerada
- Yangınlarına yapılan müdahale helikopterden görüntülendi
- Vaka sayıları artmasına rağmen yine aynı manzara
- Esenyurt'ta park kavgasında ortalık savaş alanına döndü
- Önce takdir sonra tepki topladı
- Öfkeli kalabalık sürücüye böyle saldırdı!
En Çok Okunan Haberler
- Yusuf Güney gözaltına alındı
- Son durum kaygı verici! Türkiye'nin gidişatı belli oldu
- İşte bardağı taşıran son damla
- Özcan, belediye meclisinde AKP'li üyelere çay fırlattı
- En büyük felaket bu iktidar!
- Gözaltına alan polisin adını eline yazarak tehdit etti
- Emre Kınay yaşananlara isyan etti
- Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş gerçek enflasyonu açıkladı
- Datça'da şiddetli deprem
- Oyuncu Hüseyin Özay yaşamını yitirdi