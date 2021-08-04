TOKYO 2020 | Finale yükseldi, 'yangını çıkaranlara' mesaj yolladı

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 08:51

Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarında Hintli rakibini yenerek finale çıkan 69 kilo boksörümüz Busenaz Sürmeneli, ringden iner inmez yangınlarla ilgili konuştu.

Busenaz, "Türkleri biraz hafife alıyorlar, o yangını çıkaranlara mesajım var, bir ölür bin diriliriz. Bizim final maçları Türkiye'nin zor zamanlarına geliyor. İnşallah altın madalya ile döneceğim. Türkiye duasını eksik etmesin. Pes etmeyen bir sporcuyum" dedi.