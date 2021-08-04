TOKYO 2020 | Finale yükseldi, 'yangını çıkaranlara' mesaj yolladı

Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarında Hintli rakibini yenerek finale çıkan 69 kilo boksörümüz Busenaz Sürmeneli, ringden iner inmez göz yaşları arasında yangınlarla ilgili konuştu.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2021 Çarşamba, 08:51
TOKYO 2020 | Finale yükseldi, 'yangını çıkaranlara' mesaj yolladı
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Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarında Hintli rakibini yenerek finale çıkan 69 kilo boksörümüz Busenaz Sürmeneli, ringden iner inmez yangınlarla ilgili konuştu.

Busenaz, "Türkleri biraz hafife alıyorlar, o yangını çıkaranlara mesajım var, bir ölür bin diriliriz. Bizim final maçları Türkiye'nin zor zamanlarına geliyor. İnşallah altın madalya ile döneceğim. Türkiye duasını eksik etmesin. Pes etmeyen bir sporcuyum" dedi.


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