Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Her damla ter ve göz yaşı için teşekkür ederiz"

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 09:24

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na veda eden A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ilgili sosyal medya aracılığı ile açıklamalarda bulundu.

Mehmet Akif Üstündağ, "Mücadeleniz, hırsınız, bizlere yaşattığınız tarifsiz duygular için teşekkürler çocuklar. Bu zorlu günlerde biraz da olsa bizlere mutluluk yaşatıp sevindirdiniz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Üstündağ, millilerin yerlerinin madalyalardan daha önemli olduğunu vurgulayarak,"Önümüzde kazanılacak daha çok kupalar, turnuvalar var ama kalplerimizde sizin yeriniz madalyalardan, şampiyonluklardan çok daha değerli bir yerde. Biz sizi çok seviyoruz. Ülkemiz adına döktüğünüz her damla ter ve göz yaşı için tekrar teşekkür ederiz. İyi ki varsınız Filenin Sultanları, sizi çok seviyoruz." ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.